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Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı, sosyal medya alev aldı! Demet Akalın'ın programı bırakması üzerine Gelinim Mutfakta'yı sunacağı konuşulan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde tercih ettiği kırmızı elbiselerle dikkat çeken Karlı, yine aynı renk bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle makyaj masasında poz veren ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan imaj tazeleyen şarkıcının son hali takipçilerinden tam not aldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

09.10.2021 23:35 - Son Güncelleme: 10.10.2021 00:52
Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
İddialı pozuyla sosyal medyaya damga vuran Karlı, takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım takipçisi Songül Karlı'yı iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı dekoltesini fazla abartı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

YENİ İMAJI TAM NOT ALDI
İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın son hali ise takipçilerinden tam not aldı.

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