Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı
Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı, sosyal medya alev aldı! Demet Akalın'ın programı bırakması üzerine Gelinim Mutfakta'yı sunacağı konuşulan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde tercih ettiği kırmızı elbiselerle dikkat çeken Karlı, yine aynı renk bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle makyaj masasında poz veren ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan imaj tazeleyen şarkıcının son hali takipçilerinden tam not aldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
09.10.2021 23:35
- Son Güncelleme: 10.10.2021 00:52
Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, son paylaşımıyla dikkat çekti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
İddialı pozuyla sosyal medyaya damga vuran Karlı, takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım takipçisi Songül Karlı'yı iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı dekoltesini fazla abartı bularak şarkıcıyı eleştirdi.