Songül Karlı ne kırmızıya doydu ne dekolteye! Frikik kraliçesi sınırlarını zorladı sosyal medya alev aldı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

İddialı pozuyla sosyal medyaya damga vuran Karlı, takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım takipçisi Songül Karlı'yı iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı dekoltesini fazla abartı bularak şarkıcıyı eleştirdi.