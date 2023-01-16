Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!
Son dakika... İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevgi hakkında eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi gözaltına aldı. Sorgusunda kan donduran cinayeti itiraf eden Çiftçi, sandalyenin kırık demir bacağıyla eski sevgilisini öldürdüğünü anlattı. Peki Seçil Çiftçi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Semih Sevgi olayı...
16.01.2023 11:47 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:20
Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdü. Cinayetin sandalye bacağı ile işlendiği ortaya çıktı!