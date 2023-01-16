Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!

Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.