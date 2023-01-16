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Haberler Magazin Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

Son dakika... İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevgi hakkında eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi gözaltına aldı. Sorgusunda kan donduran cinayeti itiraf eden Çiftçi, sandalyenin kırık demir bacağıyla eski sevgilisini öldürdüğünü anlattı. Peki Seçil Çiftçi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Semih Sevgi olayı...

16.01.2023 11:47 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:20
Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdü. Cinayetin sandalye bacağı ile işlendiği ortaya çıktı!

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Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

SEÇİL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Seçil Çiftçi, model ve şarkıcıdır. Semih Sevgi ile Seçil Çiftçi sevgiliydi.

Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!

Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ

Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi.

Seçil Çiftçi kimdir? Sandalye bacağı ile korkunç cinayet! Seçil Çiftçi Semih Sevgi olayı nedir? Şarkıcıyı Sosyal medya paylaşımları ele verdi!

Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü.

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