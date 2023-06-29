SON DAKİKA: Madonna entübe edildi! Dünyaca ünlü şarkıcı evinde hareketsiz halde bulundu! İşte Madonna'nın son sağlık durumu...
SON DAKİKA: Madonna entübe edildi! Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan korkutan haber geldi. 24 Haziran'dan çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıkan şarkıcının evinde hareketsiz bulunduğu öğrenildi. Madonna'nın menajeri son durum hakkında bilgi verirken ailesi de konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna'nın kızının yaptığı paylaşım ise tepki çekti. İşte 64 yaşındaki Madonna'nın son sağlık durumu...
29.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:14
Single'ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanan Madonna'dan hayranlarını korkutan haber geldi.
Evinde bir anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Madonna'nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran'da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı.