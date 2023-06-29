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Haberler Magazin Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler: "Sen de yaşlanmışsın"

Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler: "Sen de yaşlanmışsın"

Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı... 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler, "Sen de yaşlanmışsın" , "Vay be yıllar sana da acımamış" , "Yaşlansan da güzelsin" yorumları yaptı. 2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, önceki gün Etiler'deki bir akaryakıt istasyonunda objektiflere yansıdı. Değişen imajının ardından makyajsız hali ile görüntülenen Azra Akın'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturmuş ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.

29.06.2023 11:15 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:15
Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir’i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli’nin son halini görenler: Sen de yaşlanmışsın

Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler, "Sen de yaşlanmışsın" yorumları yapıyor.

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Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir’i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli’nin son halini görenler: Sen de yaşlanmışsın

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Azra Akın son haliyle gündeme bomba gibi düştü.

Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir’i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli’nin son halini görenler: Sen de yaşlanmışsın

Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı sallamıştı.

Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir’i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli’nin son halini görenler: Sen de yaşlanmışsın

Etiler'de bir istasyondan yakıt almaya gelen Azra Akın, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bir şehir dışı seyahatimiz olacak, yakıt alıyoruz" diyerek gülümsedi.

Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir’i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli’nin son halini görenler: Sen de yaşlanmışsın

"HEPSİ GURUR VERİCİ"

41 yaşındaki oyuncu ve eski manken, günümüz oyuncularının güzelliği hakkında, "Biz çok güzeliz. Çok değerli insanlarımız, çok değerli oyuncularımız var. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsi çok gurur verici" açıklamasını yaptı.

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