Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler: "Sen de yaşlanmışsın"

"HEPSİ GURUR VERİCİ"

41 yaşındaki oyuncu ve eski manken, günümüz oyuncularının güzelliği hakkında, "Biz çok güzeliz. Çok değerli insanlarımız, çok değerli oyuncularımız var. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsi çok gurur verici" açıklamasını yaptı.