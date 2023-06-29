Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler: "Sen de yaşlanmışsın"
Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı... 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler, "Sen de yaşlanmışsın" , "Vay be yıllar sana da acımamış" , "Yaşlansan da güzelsin" yorumları yaptı. 2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, önceki gün Etiler'deki bir akaryakıt istasyonunda objektiflere yansıdı. Değişen imajının ardından makyajsız hali ile görüntülenen Azra Akın'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturmuş ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.
29.06.2023 11:15 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:15
Azra Akın öyle böyle yakalanmadı! 5 yıl önce oğlu Demir'i kucağına almıştı 2002 Dünya Güzeli'nin son halini görenler, "Sen de yaşlanmışsın" yorumları yapıyor.
Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Azra Akın son haliyle gündeme bomba gibi düştü.
Etiler'de bir istasyondan yakıt almaya gelen Azra Akın, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bir şehir dışı seyahatimiz olacak, yakıt alıyoruz" diyerek gülümsedi.