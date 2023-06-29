Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'iydi... "Yıllar hoyrat davranmış" Tuluğ Çizgen son haliyle yürek sızlattı
Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'iydi... Yıllar sonra ortaya çıkan Tuluğ Çizgen son haliyle yürek sızlattı. Türk sinema, tiyatro ve dizi dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Tuluğ Çizgen'in son hali ağızları açık bıraktı. 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'i görenler, "Yıllar hoyrat davranmış" , "Gözüm abla sana ne olmuş" yorumları yaptı.
29.06.2023 10:25 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:32
"YILLAR HOYRAT DAVRANMIŞ"
Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'iydi... Tuluğ Çizgen son haliyle yürek sızlattı.
Dizide ruhlar aleminin sekteri Gözüm Abla karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuluğ Çizgen yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.
Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.
Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.