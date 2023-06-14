SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu
Son dakika haberi Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ından geldi. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın entübe edildiği öğrenildi. İşte Şekip Taşpınar'ın son sağlık durumu hakkında elde edilen son bilgiler...
'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç', 'Karadayı', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
HASTANEDEN GELEN AÇIKLAMA
Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın entübe edildiği öğrenildi. Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
"YOK ÖYLE ERKEN GİTMEK…"
Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.