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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

Son dakika haberi Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ından geldi. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın entübe edildiği öğrenildi. İşte Şekip Taşpınar'ın son sağlık durumu hakkında elde edilen son bilgiler...

14.06.2023 14:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 15:01
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi.

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç', 'Karadayı', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

HASTANEDEN GELEN AÇIKLAMA

Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın entübe edildiği öğrenildi. Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

"YOK ÖYLE ERKEN GİTMEK…"

Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusundan kahreden haber! Yoğun bakımdaydı Şekip Taşpınar entübe edildi işte son durumu

EŞİ DUA İSTEDİ

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.

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