Acun Ilıcalı'dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef'te var mı yok mu merak ediliyordu "Çalışmasını istemiyorum..."
Bu sezon All-Star olarak yayınlanacak olan Masterchef'te, Somer Sivrioğlu bilmecesi sürüyor. İzleyicilerin ayrılıp, ayrılmadığını merak ettiği Somer Sivrioğlu'nun Instagram profilinden 'Masterchef jürisi' ibaresini kaldırmadığı dikkatlerden kaçmamıştı. Günler sonra Somer Sivrioğlu ve Masterchef bilmecesinde bir açıklama geldi. Somer Sivrioğlu, Masterchef'te var mı, yok mu? İşte detaylar...
14.06.2023 14:52 - Son Güncelleme: 14.06.2023 14:52
MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef görülmüyor. Mehmet ve Danilo Şef'e geçtiğimiz sezonlarda konuk şef olarak da yer alan Şef Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.
Öte yandan ünlü şefin Instagram profilindeki 'Masterchef Türkiye jürisi' ibaresini kaldırmadığı dikkatlerden kaçmıyor.