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Acun Ilıcalı'dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef'te var mı yok mu merak ediliyordu "Çalışmasını istemiyorum..."

Bu sezon All-Star olarak yayınlanacak olan Masterchef'te, Somer Sivrioğlu bilmecesi sürüyor. İzleyicilerin ayrılıp, ayrılmadığını merak ettiği Somer Sivrioğlu'nun Instagram profilinden 'Masterchef jürisi' ibaresini kaldırmadığı dikkatlerden kaçmamıştı. Günler sonra Somer Sivrioğlu ve Masterchef bilmecesinde bir açıklama geldi. Somer Sivrioğlu, Masterchef'te var mı, yok mu? İşte detaylar...

14.06.2023 14:52 - Son Güncelleme: 14.06.2023 14:52
Acun Ilıcalı’dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu Çalışmasını istemiyorum...

Daha önce yayınlanan tüm sezonlar Masterchef jüri üyesi koltuğunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun, Masterchef All-Star sezonundaki akıbeti konusunda haber var.

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Acun Ilıcalı’dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu Çalışmasını istemiyorum...

MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef görülmüyor. Mehmet ve Danilo Şef'e geçtiğimiz sezonlarda konuk şef olarak da yer alan Şef Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.

Acun Ilıcalı’dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu Çalışmasını istemiyorum...

Öte yandan ünlü şefin Instagram profilindeki 'Masterchef Türkiye jürisi' ibaresini kaldırmadığı dikkatlerden kaçmıyor.

Acun Ilıcalı’dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu Çalışmasını istemiyorum...

Konu hakkında merak edilen açıklama sonunda geldi.

Acun Ilıcalı’dan sonunda Somer Sivrioğlu açıklaması geldi! Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu Çalışmasını istemiyorum...

Magazinane'nin haberine göre Acun Ilıcalı Somer Şef hakkında şu açıklamayı yaptı:

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