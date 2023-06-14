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Haberler Magazin Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz'e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz'e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikiliden Demet Özdemir soluğu Yunan Adaları'nda almıştı. Ayrılık acısını çok çabuk atlatan Demet Özdemir önceki akşam yüzü olduğu markanın gecesinde öyle bir ifade kullandı ki ortalık karıştı. Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz'e mi? İşte detaylar.

14.06.2023 15:37 - Son Güncelleme: 14.06.2023 15:37
Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz’e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

Demet Özdemir'in bu sözleri Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz'e mi? İşte detaylar...

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Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz’e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.

Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz’e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir'in, Yunanistan vatandaşlığı için de hareketi geçtiği iddia edilmişti.

Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz’e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

Demet Özdemir tatil sonrası İstanbul'a döndü.

Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz’e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...

Reklam yüzü olduğu markanın dün akşam gerçekleşen partisine katılan Demet Özdemir'in neşesinin yerinde olduğu görüldü. Ancak gece öyle bir ifade kullandı ki sosyal medya karıştı.

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