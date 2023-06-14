Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz'e mi ortalık karıştı! Demet Özdemir öyle bir laf etti ki sosyal medya yıkıldı! Boşandıktan sonra...
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikiliden Demet Özdemir soluğu Yunan Adaları'nda almıştı. Ayrılık acısını çok çabuk atlatan Demet Özdemir önceki akşam yüzü olduğu markanın gecesinde öyle bir ifade kullandı ki ortalık karıştı. Bu sözler Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz'e mi? İşte detaylar.
14.06.2023 15:37 - Son Güncelleme: 14.06.2023 15:37
Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.
400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir'in, Yunanistan vatandaşlığı için de hareketi geçtiği iddia edilmişti.