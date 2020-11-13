Haberler Galeri Magazin SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum"

SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum"

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İkbal Gürpınar'dan son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran daha sonrasında annesi, babası ve eniştesini koronavirüsten kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu. İşte 51 yaşındaki İkbal Gürpınar'ın son hali!

13.11.2020 17:07 - Son Güncelleme: 13.11.2020 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





