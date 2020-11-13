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SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum"

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İkbal Gürpınar'dan son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran daha sonrasında annesi, babası ve eniştesini koronavirüsten kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu. İşte 51 yaşındaki İkbal Gürpınar'ın son hali!

13.11.2020 17:07 - Son Güncelleme: 13.11.2020 17:19
SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum

sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

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SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum

"Şükürler olsun, an itibariyle taburcu oldum" diyen sunucu, şu ifadeleri kullandı:

'Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp, tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin."

SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum

"A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dörtbir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma...

SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum

İşte koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali!

SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın son hali! Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum

4 GÜN ÖNCE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıktı. Normal odada tedavisi devam eden Gürpınar'dan, sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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