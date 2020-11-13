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Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Burcu Özberk estetik harikası çıktı

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz.

13.11.2020 17:11 - Son Güncelleme: 13.11.2020 17:11
Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Burcu Özberk estetik harikası çıktı

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.

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Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Burcu Özberk estetik harikası çıktı

Onlardan biri de Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Burcu Özberk estetik harikası çıktı

Almeda Abazi

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Burcu Özberk estetik harikası çıktı

Didem Soydan

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Burcu Özberk estetik harikası çıktı

Fahriye Evcen

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