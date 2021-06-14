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Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Geçirdiği ameliyatların ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi. İşte arka arkaya yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve son haliyle merak edilen Fatma Girik...

14.06.2021 15:07 - Son Güncelleme: 14.06.2021 15:07
Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

'RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM'

Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 78 yaşındaki Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı.

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Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

Uzun süredir Bodrum-Torba'da yaşayan Girik, evinde menajeri Bircan Usallı Silan'ı ağırladı.

Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

Fatma Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinin satışını beklemeden İstanbul'a taşınacak ve tedavisine başlayacak. Ayrıca sanatçının, ablasıyla Gayrettepe'deki evine yerleşeceği bildirildi.

Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

İşte Yeşilçam güzeli Fatma Girik başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.

Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

FATMA GİRİK