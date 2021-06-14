Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik'in en büyük hayali bakın neymiş...

Yeşilçam güzeli Fatma Girik'ten itiraf! 'Rüyalarımda görüyorum' diyen 78 yaşındaki Fatma Girik geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Geçirdiği ameliyatların ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi. İşte arka arkaya yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve son haliyle merak edilen Fatma Girik...

14.06.2021 15:07 - Son Güncelleme: 14.06.2021 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





