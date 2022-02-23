SON DAKİKA: Kemal Sunal’ın oğlu ve gelininden kötü haber! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade’nin son sağlık durumu nasıl?

"AĞIR GEÇTİ"

"Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi" demişti. İşte sizler için derlediğimiz koronavirüs haberleri ile gündeme gelen ve koronavirüsü atlatan ünlüler...