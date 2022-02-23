SON DAKİKA: Kemal Sunal'ın oğlu ve gelininden kötü haber! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin son sağlık durumu nasıl?
Kemal Sunal'ın oğlu ve gelininden kötü haber! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oyuncu ve sunucu oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i, geçtiğimiz yıl yaz aylarında da ikinci kızları Nil'i kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada sık sık dikkat çeken Sunal ailesinden kötü haber geldi. Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Peki sağlık durumları nasıl? İşte detaylar...
Kemal Sunal'ın oğlu ve gelininden kötü haber! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin son sağlık durumu nasıl?
Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal ile koronavirüs testi pozitif çıktı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.
KORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU
Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: