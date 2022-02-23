SON DAKİKA: Alişan'dan eşi Buse Varol'a yeşil ışık! Boşanacakları iddia edilmişti çocuklarıyla birlikte görüntülendi bakın neler söyledi
Son dakika magazin haberi... Alişan'dan eşi Buse Varol'a yeşil ışık! Ünlü çift, kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerinde sorun olduğu gerçeği patlak vermişti. Ünlü türkücü ve ailesi doğum gününe gelmemiş ve ayrı kutlama yapmıştı. Ardından boşanacakları yönündeki iddialar ikilinin sevenlerini üzmüştü... Boşanma iddiasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, çocuklarıyla birlikte Levent'te görüntülendi. Önceki gün evlilik yüzüğünü yeniden taktığı ortaya çıkan Buse Varol'dan sonra bir yeşil ışık da Alişan geldi. İşte herkesin merak ettiği 'Alişan ile Buse Varol barıştı mı?' sorusunun yanıtı...
ALİŞAN'DAN EŞİ BUSE VAROL'A YEŞİL IŞIK!
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde. Boşanacakları iddia edilmişti, Alişan çocuklarıyla birlikte görüntülendi, bakın neler söyledi...
Evlilik yüzüğünü yeniden taktığı ortaya çıkan Buse Varol'dan sonra bir yeşil ışık da Alişan geldi. Şarkıcı Alişan, önceki gün çocukları ile Levent'te görüntülendi. Alişan'ın özellikle "Buse'nin işi vardı bakıcılarla geldim" açıklaması çiftin arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.
Rahmetli kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya geldiği öğrenilen Alişan, "Buse'nin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim" dedi.
Kızı Eliz'i kucağından indirmeyen Alişan oğlu Burak'ın ufak bir kaza geçirip düştüğünü, sağ gözünün altında morluk oluştuğunu belirtti.