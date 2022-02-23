SON DAKİKA: Alişan’dan eşi Buse Varol’a yeşil ışık! Boşanacakları iddia edilmişti çocuklarıyla birlikte görüntülendi bakın neler söyledi

Evlilik yüzüğünü yeniden taktığı ortaya çıkan Buse Varol'dan sonra bir yeşil ışık da Alişan geldi. Şarkıcı Alişan, önceki gün çocukları ile Levent'te görüntülendi. Alişan'ın özellikle "Buse'nin işi vardı bakıcılarla geldim" açıklaması çiftin arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.