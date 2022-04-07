SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesinden kahreden haber! Cam silerken 9. kattan düştü hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesinden kahreden haber geldi. Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. 81 yaşındaki Candemir, 18 katlı binanın 9. katından iddiaya göre cam silerken düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Solmaz Candemir'in cansız bedenini oğlu Koray Candemir taşıdı.
07.04.2022 17:24 - Son Güncelleme: 07.04.2022 17:42
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesinden kahreden haber geldi. Cam silerken 9. kattan düştü hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.
Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.