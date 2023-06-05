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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'ndan acı haber geldi. Kanto Kraliçesi bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının vefatından üç gün önceki konuşmaları ve söylediği şarkı ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.06.2023 21:05 - Son Güncelleme: 05.06.2023 21:40
SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu, bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Hürriyet'te yer alan habere göre, ünlü sanatçının kardeşi Perihan Damcıoğlu, "Kan değerleri bir anda düştü. Kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz" dedi.

SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Tiyatrocu Metin Zakoğlu da acı haberin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zakoğlu, şu ifadleeri kullandı: "Ah canım ah bir tanem ah eşsiz NURHAN DAMCIOĞLU, sanki hissetmişim de üç gün önce seninle yaptığım telefon konuşmamı yayınlamışım Instagram'da.

SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Sen benim ilk gençliğim benim elimden tutan ilk ustam , acım çok ağır, çok üzgünüm... seni kaybettiğimize inanamıyorum, daha yapacak çok şeyimiz var demiştin bana, yapacaktık da. O enerji nasıl bırakıp gitti bizi. Allah'ım huzur içinde uyutsun seni"

SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Zakoğlu, daha sonraki paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: "Hayatıma kattıklarının her saniyesine minnettarım... 19 yaşında tanıdım seni, tuttun elimden sahnelere attın. Ve o elimi ölene kadar hiç bırakmadın. Senin kitabını yazacaktık daha, kantocunun düeti koyacaktık ismini... Çok ani oldu ve çok şaşırttı bu hepimizi, çünkü sen yaşarken ölümsüzler kervanında yerini çoktan almıştın .. Seni hiç unutmayacağım gözümün nuru... Kraliçem"

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