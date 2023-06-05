SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı

Zakoğlu, daha sonraki paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: "Hayatıma kattıklarının her saniyesine minnettarım... 19 yaşında tanıdım seni, tuttun elimden sahnelere attın. Ve o elimi ölene kadar hiç bırakmadın. Senin kitabını yazacaktık daha, kantocunun düeti koyacaktık ismini... Çok ani oldu ve çok şaşırttı bu hepimizi, çünkü sen yaşarken ölümsüzler kervanında yerini çoktan almıştın .. Seni hiç unutmayacağım gözümün nuru... Kraliçem"