SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı
Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'ndan acı haber geldi. Kanto Kraliçesi bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının vefatından üç gün önceki konuşmaları ve söylediği şarkı ortaya çıktı. İşte detaylar...
05.06.2023 21:05 - Son Güncelleme: 05.06.2023 21:40
Zakoğlu, daha sonraki paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: "Hayatıma kattıklarının her saniyesine minnettarım... 19 yaşında tanıdım seni, tuttun elimden sahnelere attın. Ve o elimi ölene kadar hiç bırakmadın. Senin kitabını yazacaktık daha, kantocunun düeti koyacaktık ismini... Çok ani oldu ve çok şaşırttı bu hepimizi, çünkü sen yaşarken ölümsüzler kervanında yerini çoktan almıştın .. Seni hiç unutmayacağım gözümün nuru... Kraliçem"