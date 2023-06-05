Emre Basalak’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Gören dilini ısırdı! O da sanatçı çıktı! Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’iydi...
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Gündüz Bey karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Emre Basalak'ın hayatı merak edilip aratılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Emre Basalak evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Emre Basalak'ın sanatçı eşi kimmiş...
05.06.2023 22:28 - Son Güncelleme: 05.06.2023 22:28
Emre Basalak, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Gündür Bey karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Emre Basalak evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.