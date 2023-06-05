Vav TV İzle
Haberler Magazin İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

Atakan Işıktutan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında kardeşi ile verdiği bir pozu "Ya kardeşimle Adana havalimanında karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı" notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şarkıcı Demet Akalın da "Gerçek kardeşin mi? Aaa ben şok" yorumunda bulundu. Bakın İrem Derici'nin kardeşi kimmiş...

takvim.com.tr
05.06.2023 20:54 - Son Güncelleme: 05.06.2023 20:54
İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

Atakan Işıktutan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Derici, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

Kardeşi ile Adana havalimanında karşılaşan Derici, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

Derici, paylaşımının altına ise "Ya kardeşimle Adana havalimanında karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı. Arkadaşı da diyor ki ne biçim ailesiniz" notunu ekledi.

İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”

Ünlü şarkıcının kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şarkıcı Demet Akalın da "Gerçek kardeşin mi? Aaa ben şok" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA