İrem Derici’nin gözünden sakındığı kardeşi bakın kim! O detay olay oldu! Demet Akalın şaşıp kaldı! “Gerçek kardeşin mi? Ben şok...”
Atakan Işıktutan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında kardeşi ile verdiği bir pozu "Ya kardeşimle Adana havalimanında karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı" notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şarkıcı Demet Akalın da "Gerçek kardeşin mi? Aaa ben şok" yorumunda bulundu. Bakın İrem Derici'nin kardeşi kimmiş...
05.06.2023 20:54 - Son Güncelleme: 05.06.2023 20:54
Atakan Işıktutan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü şarkıcının kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şarkıcı Demet Akalın da "Gerçek kardeşin mi? Aaa ben şok" yorumunda bulundu.