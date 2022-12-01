Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri ’Düğünüm Türkiye’de olmayacak...’ Acun Ilıcalı’yla velayet krizine tutuşmuştu

Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.