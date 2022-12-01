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Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri 'Düğünüm Türkiye'de olmayacak...' Acun Ilıcalı'yla velayet krizine tutuşmuştu

Attığı her adım olay olan kadın Şeyma Subaşı, aylardır hakkında pek çok iddia ortaya atılan düğün tarihi ve yeri konusunda sonunda açıklama yaptı... Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı önceki gün bir alışveriş merkezinde kızı Melisa'yla birlikte görüntülendi. Uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulayan Subaşı, düğün yeri ve tarihi hakkında da açıkama yaptı. İşte haberin detayları...

01.12.2022 09:10 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:10
Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri ’Düğünüm Türkiye’de olmayacak...’ Acun Ilıcalı’yla velayet krizine tutuşmuştu

Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri ’Düğünüm Türkiye’de olmayacak...’ Acun Ilıcalı’yla velayet krizine tutuşmuştu

Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri ’Düğünüm Türkiye’de olmayacak...’ Acun Ilıcalı’yla velayet krizine tutuşmuştu

Wewontliemagnew'deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu. Ünlü çift, bunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yaparak haberleri doğrulamıştı.

Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri ’Düğünüm Türkiye’de olmayacak...’ Acun Ilıcalı’yla velayet krizine tutuşmuştu

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise olarak Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile evlilik davetiyesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri ’Düğünüm Türkiye’de olmayacak...’ Acun Ilıcalı’yla velayet krizine tutuşmuştu

"Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyerek evleneceğini duyurmuştu.

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