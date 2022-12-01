Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri 'Düğünüm Türkiye'de olmayacak...' Acun Ilıcalı'yla velayet krizine tutuşmuştu
Attığı her adım olay olan kadın Şeyma Subaşı, aylardır hakkında pek çok iddia ortaya atılan düğün tarihi ve yeri konusunda sonunda açıklama yaptı... Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı önceki gün bir alışveriş merkezinde kızı Melisa'yla birlikte görüntülendi. Uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulayan Subaşı, düğün yeri ve tarihi hakkında da açıkama yaptı. İşte haberin detayları...
01.12.2022 09:10 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:10
Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.