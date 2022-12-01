52'lik Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Melisa ile Engincan Ural’ın kardeşine bakın! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...
52'lik Sibel Can'ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu ve oğlu Emir'i kucağına aldı. Ünlü şarkıcının küçük oğlu Emir Aksüt, büyüyüp koca delikanlı oldu ve son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Hakan Ural'ın bir paylaşımında "Aslanım, koçum, dünya terbiyelisi, iyisi, efendisi, yakışıklısı" dediği Emir Aksüt, yakışıklılığıyla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...
01.12.2022 00:40 - Son Güncelleme: 01.12.2022 00:40
Karagümrük'te dünyaya gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı.
Henüz 17 yaşındayken assolist olan Sibel Can, Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı.
Hem sesi hem de güzelliğiyle dilden dile dolaşan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırarak çok genç yaşta nikah masasına oturdu.
Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan ikili, tarihler 1999'u gösterdiğinde ise evliliklerini sonlandırdı. Boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten de Emir adında bir oğlu oldu.