Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard’den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

Ünlü aktör, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle eski eşi Heard'e 'karalama' davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Eski eş Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.