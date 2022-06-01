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Haberler Magazin Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard'den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard'den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

Son dakika: Johnny Depp-Amber Heard davasında karar! Johnny Depp'in 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başladığı Amber Heard ile 2015 yılında dünyaevine girmişti. 2017 yılında boşanan ikili, birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları davalarla uzun süre dünya basınında yer aldı. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra kararını verdi. Karara göre; Heard, davayı kazanan Depp'e tazminat ödeyecek.Kararın ardından Johnny Depp ile Amber Heard'den ilk açıklamalar geldi. İşte detaylar...

01.06.2022 22:47 - Son Güncelleme: 01.06.2022 23:43
Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard’den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

Ünlü aktör, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle eski eşi Heard'e 'karalama' davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Eski eş Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard’den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan ve günler süren Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi.

Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard’den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

JOHNNY DEPP DAVAYA KATILMADI!
Johnny Depp, planlı iş anlaşmaları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Depp'e yakın bir kaynak Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği bilgide, Depp'in duruşmayı Birleşik Krallık'tan takip ettiğini söyledi.

Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard’den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

MAHKEME DIŞINDA 'JOHNNY JOHNNY' TEZAHÜRATLARI
Mahkeme salonu dışında ünlü yıldızın hayranları "Johnny Johnny" tezahüratları yaptı.

Dünyanın konuştuğu davada jüri kararını verdi! Johnny Depp ile Amber Heard’den ilk açıklamalar geldi! İşte ödeyecekleri tazminat...

HELİKOPTERLER DEVRİYE GEZDİ!
Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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