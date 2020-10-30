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Esra Bilgiç'in babasıyla benzerliğini görenler hayrete düştü! İşte Esra Bilgiç'in babası...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliğiyle adını söz ettirdi, nitekim ettirmeye de devam ediyor. Şimdilerde Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alıyor Esra Bilgiç. Sibel karakterine hayat veren Bilgiç 28 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitirdi ve kendini kariyerine adadı. Güzelliği dillere destan olan Esra Bilgiç'in babasını görenler şaşkına döndü. Nedeni ise Esra Bilgiç'in babasına olan müthiş benzerliği. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin babaları.

30.10.2020 17:09 - Son Güncelleme: 30.10.2020 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





