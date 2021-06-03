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Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı… Masumiyet dizisinde birlikte rol alan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, aşk yaşadıkları yönündeki iddiaları net bir dille yalanlamıştı. İkiliden İlayda Alişan, "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor" demişti. Yılın aşk bombası patladı! İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, Bodrum'da el ele görüntülendi. İşte o anlar…

03.06.2021 23:42 - Son Güncelleme: 03.06.2021 23:48
Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Masumiyet dizisinin final yapmasının ardından Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Jet hızıyla açıklama yapan İlayda Alişan, "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.

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Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Yılın Aşk Bombası patladı! Yer aldıkları Masumiyet dizisinde çok yakıştırılan ve defalarca aşkı yalanlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı ele verdi.

Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Ünlü çift, Bodrum'da el ele Magazin Burada objektiflerine yansıdı. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan öpmeye doyamadı.

Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Kısa süre içinde sosyal medyaya damga vuran görüntüler hakkında çok sayıda internet kullanıcısı yorumda bulundu.

Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan için "Hani yalandı", "Bide dalga geçiyordunuz magazinle, ne oldu şimdi" yorumları yapıldı.