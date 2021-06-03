Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı “Hani yalandı”

Son dakika: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! Aşklarını inkar eden çift bakın nasıl yakalandı… Masumiyet dizisinde birlikte rol alan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, aşk yaşadıkları yönündeki iddiaları net bir dille yalanlamıştı. İkiliden İlayda Alişan, "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor" demişti. Yılın aşk bombası patladı! İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, Bodrum'da el ele görüntülendi. İşte o anlar…

03.06.2021 23:42 - Son Güncelleme: 03.06.2021 23:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





