Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı göründüğü gibi değilmiş…

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı… Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine can veren Enis Arıkan, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Enis Arıkan'ın özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Enis Arıkan kaç yaşındaymış…

04.06.2021 00:32 - Son Güncelleme: 04.06.2021 02:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





