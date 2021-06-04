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Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı göründüğü gibi değilmiş…

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı… Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine can veren Enis Arıkan, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Enis Arıkan'ın özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Enis Arıkan kaç yaşındaymış…

04.06.2021 00:32 - Son Güncelleme: 04.06.2021 02:06
Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı işte göründüğü gibi değilmiş…

Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine can veren Enis Arıkan, son dönemin popüler isimlerinden biri. Arıkan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

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Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı işte göründüğü gibi değilmiş…

Ünlü oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Enis Arıkan kaç yaşında" sorusunun cevabını aratıyor.

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı işte göründüğü gibi değilmiş…

İşte başta Enis Arıkan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı işte göründüğü gibi değilmiş…

Helin Kandemir - 2 Haziran 2004

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı işte göründüğü gibi değilmiş…

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990