Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu “Buralar alev aldı”

Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, derin yırtmaçlı pantolonuyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sarıkaya'yı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu için "Buralar alev aldı", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

03.06.2021 23:13 - Son Güncelleme: 03.06.2021 23:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





