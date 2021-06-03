Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu “Buralar alev aldı”
Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, derin yırtmaçlı pantolonuyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sarıkaya'yı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu için "Buralar alev aldı", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
03.06.2021 23:13
- Son Güncelleme: 03.06.2021 23:13
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında peş peşe paylaştığı fotoğraflarla adeta sosyal medyayı salladı. Sarıkaya, derin yırtmaçlı pantolonuyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı.
Sarıkaya hayranları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu için "Buralar alev aldı", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlü isimlerin boyları…
1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, 6 veya 7 yaşında iken anne ve babası boşandı. Sarıkaya, ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etti.