Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Azize dizisi ile ekranlara döndü...
Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel, Azize dizisi ile ekranlara döndü sosyal medya çalkalandı. Sebebi ise Hande Erçel'in estetikle gelen değişimi. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.
19.11.2019 17:03
- Son Güncelleme: 19.11.2019 17:10
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