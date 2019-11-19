Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Azize dizisi ile ekranlara döndü...

Hande Erçel, Azize dizisi ile ekranlara dönüyor. Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in adeta bambaşka biri gibi göründüğü fotoğrafları görünce sizde çok şaşıracaksınız.

İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülrin estetikli ve estetiksiz halleri.