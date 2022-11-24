Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı O Ses Türkiye kulisinde ifşalanmış! Meğer Murat Boz'un menajeri de şahitmiş: "O çanta..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı O Ses Türkiye kulisinde ifşalanmış! Meğer Murat Boz'un menajeri de şahitmiş... 10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yarışmadan ayrılmıştı. Ardından Hadise ile Ebru Gündeş'in aslında 'yasak aşk' krizi yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günlerdir ifşalanan Hadise-Reza Zarrab ilişkisinde Bircan Bali olay yaratacak yeni açıklamalara imza attı. Hadise'nin Reza Zarrab'la fotoğrafından konuşmalarına her şeyin teker teker ifşalandığı olayla ilgili Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye kulisinde yaşadıkları da anlatıldı. İşte detaylar...
"HADİSE'NİN OFİSİNE GELEN O ÇANTA..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı O Ses Türkiye kulisinde ifşalanmış! Meğer Murat Boz'un menajeri de şahitmiş...
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.
Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.
"YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!"
Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.
"BENİ DE BİTİRDİN KENDİNİ DE"
Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.