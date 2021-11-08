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Haberler Magazin SON DAKİKA: Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumu...

SON DAKİKA: Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumu...

Son dakika haberi Hakan Ural'dan geldi. "Neler Oluyor Hayatta" programında sunuculuk yapan Hakan Ural, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" diyerek sevenlerinden dua istemişti. Bugün ünlü isim, programa katılmayınca Neler Oluyor Hayatta'daki partneri Nur Tuğba Namlı açıklamada bulundu. "Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü." diyen Nur Tuğba Namlı'nın açıklamasının ardından Türkiye'de koronavirüsü atlatan ünlüler merak konusu oldu. İşte başta Hakan Ural'ın son durumu olmak üzere sizler için derlediğimiz koronavirüsü atlatan ünlüler...

08.11.2021 15:45 - Son Güncelleme: 08.11.2021 16:03
SON DAKİKA: Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın son durumu...

HAKAN URAL'IN SON DURUMU!

Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumu merak ediliyordu, partnerinden açıklama geldi.

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SON DAKİKA: Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın son durumu...

Eski oyuncu, manken ve sunucu Hakan Ural, Nur Tuğba Namlı ile "Neler Oluyor Hayatta" programıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyordu ancak bir süredir yayına katılmayan Hakan Ural'dan kötü haber geldi.

SON DAKİKA: Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın son durumu...

Neler Oluyor Hayatta programı bu sabah ekrana geldi fakat programda Hakan Ural yine yer almadı.

SON DAKİKA: Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın son durumu...

Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.

SON DAKİKA: Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın son durumu...

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı.

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