Hadise aşka geldi 'sonsuza dek' diye haykırdı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi ile tanışan Hadise'den romantik paylaşım!
Hadise aşka geldi sosyal medyada, 'sonsuza dek' diye haykırdı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi ile tanışan Hadise'nin romantik paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıkta kısa bir süre sonra, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin, Dinçerler'in ailesi tarafından kabul görmediği iddia edilmişti. İstenmeyen gelin ilan edildikten sonra sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Paris yolunu tutan Hadise'nin aşk tatilinden yeni pozlar gelmeye devam ediyor.
08.11.2021 16:57
- Son Güncelleme: 08.11.2021 17:00
Hadise aşka geldi 'sonsuza dek' diye haykırdı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi ile tanışan Hadise'den romantik paylaşım geldi, sosyal medya ünlü ikiliyi konuştu.
Ünlü şarkıcı Hadise, evleneceği beklendiği oyuncu Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktaladı.
Ayrılıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan sık sık mutluluğunu takipçileri ile paylaşıyor.
"İstenmeyen gelin" iddiaları ile gündemde yer alan Hadise, geçtiğimiz haftalarda Mehmet'in ailesi ile tanıştı.