RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı hamleyle kafaları karıştıran ve 'ayrıldılar mı?' sorusuna sebebiyet veren çift bombayı patlattı.

27.04.2021 10:19 - Son Güncelleme: 27.04.2021 10:19
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

Bugünlerde Ayça Çağla Altunkaya'nın adını sık sık duyar olduk...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

Adını Acun Ilıcalı'nın Mikonos taraflarındaki sürat teknesinde görüntülenmesiyle duymuştuk. Ve ardından da ikili, Miami sokaklarında birlikte dolaşınca aralarındaki aşk dedikoduları arşa çıkmıştı.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

2018 yılında bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

Uzun süredir birlikte olan çiftten Altunkaya'nın Instagram hesabından yaptığı hamle akılları karıştırmıştı.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile mutluluk fotoğraflarını paylaşan Altunkaya, 130 kişinin takip ettiği Instagram hesabından yayınladığı tüm fotoğrafları silmişti. 21 yaşındaki Altunkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 16 fotoğrafı silmesi "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirmişti.