Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı

Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı hamleyle kafaları karıştıran ve 'ayrıldılar mı?' sorusuna sebebiyet veren çift bombayı patlattı.

27.04.2021 10:19 - Son Güncelleme: 27.04.2021 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





