Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı derken bomba yerinde duramadı patladı! Boy boy sosyal medyada yayınlandı
Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı hamleyle kafaları karıştıran ve 'ayrıldılar mı?' sorusuna sebebiyet veren çift bombayı patlattı.
TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile mutluluk fotoğraflarını paylaşan Altunkaya, 130 kişinin takip ettiği Instagram hesabından yayınladığı tüm fotoğrafları silmişti. 21 yaşındaki Altunkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 16 fotoğrafı silmesi "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirmişti.