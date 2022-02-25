SON DAKİKA: Hadise'den hamilelik açıklaması! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise: "Muhteşem gelinliğimi..."
Son dakika haberi Hadise'den geldi. Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı aradığı aşkı Mehmet'te buldu. 'Dinçerler' soyadını almak için 'evet' diyen Hadise'nin hamile olduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.Düğün tarihini de bu sebepten öne çektiği ileri sürülen Hadise'den hamilelik açıklaması geldi.
HADİSE'DEN HAMİLELİK AÇIKLAMASI!
Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise bomba iddia hakkında konuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi.
"MUHTEŞEM GELİNLİĞİMİ..."
36 yaşındaki Hadise'nin hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü. Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.
ÇOK KONUŞULAN EVLİLİK TEKLİFİ!
Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik kararı gündemden düşmüyor. Her fırsatta kameralara poz vererek mutluluklarını sergileyen Hadise ve Mehmet Dinçerler paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Seren Serengil açıklamasında "Eldivenli yüzüğü kim yayınladı. Büyük görgüsüzlük onlar paylaştıysa... Belki reklam karşılığında alınmıştır. Hani bu çocuk iflas etmişti? Hadise de sıvazlarken göstermeye çabalıyor" dedi. Arto ise Serengil'in bu sözlerine "Sen kıskanıyorsun galiba" diyerek yanıt verdi.