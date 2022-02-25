SON DAKİKA: Hadise'den hamilelik açıklaması! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise: "Muhteşem gelinliğimi..."

Seren Serengil açıklamasında "Eldivenli yüzüğü kim yayınladı. Büyük görgüsüzlük onlar paylaştıysa... Belki reklam karşılığında alınmıştır. Hani bu çocuk iflas etmişti? Hadise de sıvazlarken göstermeye çabalıyor" dedi. Arto ise Serengil'in bu sözlerine "Sen kıskanıyorsun galiba" diyerek yanıt verdi.