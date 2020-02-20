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Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

Ahmet Kural son dakika haberi ile sevenlerini korkuttu. Trafik kazası geçiren Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl? Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. İşte ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da aralarında olduğu zincirleme trafik kazasıyla ilgili tüm detaylar…

20.02.2020 11:23 - Son Güncelleme: 20.02.2020 11:37
Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı kazada Kural, polis merkezinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kazaya karışan hasarlı araçlar ise otoparklara götürüldü.

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Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Ahmet Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otoparka kaldırılan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Büyük hasarların meydana geldiği araçların otoparkta çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Araçların aldığı hasar ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne sermiş oldu.

Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?
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