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Son dakika haberleri: Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

Ahmet Kural son dakika haberi ile sevenlerini korkuttu. Trafik kazası geçiren Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl? Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. İşte ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da aralarında olduğu zincirleme trafik kazasıyla ilgili tüm detaylar…

20.02.2020 11:23 - Son Güncelleme: 20.02.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





