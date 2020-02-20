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Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

Bennu Yıldırımlar, Hande Ataizi ve Fikret Kuşkan'ın bulunduğu yıllar öncesine ait bir fotoğrafı Instgram hesabından paylaştı. Yaprak Dökümü dizisi ile ününe ün katan Bennu Yıldırımlar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen TBT paylaşımı yapan Bennu Yıldırımlar, takipçilerine üniversite yıllarına götürdü. 50 yaşındaki Bennu Yıldırımlar paylaşımına, "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları. Kantinin önünde oturmuşuz. Kadıköy" notunu düştü. Bennu-Yıldırımlar'ın bu karesine gelen yorumlar arasında belki de en dikkat çekeni: "Hiç değişmemişsiniz, Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş" oldu. İşte merak edenler için Bennu Yıldırımlar'ın paylaşımı ve Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi'nin gençlik fotoğrafları…

20.02.2020 12:12 - Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





