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Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

Bennu Yıldırımlar, Hande Ataizi ve Fikret Kuşkan'ın bulunduğu yıllar öncesine ait bir fotoğrafı Instgram hesabından paylaştı. Yaprak Dökümü dizisi ile ününe ün katan Bennu Yıldırımlar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen TBT paylaşımı yapan Bennu Yıldırımlar, takipçilerine üniversite yıllarına götürdü. 50 yaşındaki Bennu Yıldırımlar paylaşımına, "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları. Kantinin önünde oturmuşuz. Kadıköy" notunu düştü. Bennu-Yıldırımlar'ın bu karesine gelen yorumlar arasında belki de en dikkat çekeni: "Hiç değişmemişsiniz, Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş" oldu. İşte merak edenler için Bennu Yıldırımlar'ın paylaşımı ve Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi'nin gençlik fotoğrafları…

20.02.2020 12:12 - Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12
Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

Bennu Yıldırımlar gençlik hali ile takipçilerinden tam puan alırken, Hande Ataizi resmen sınıfta kaldı. Yakın dostları ile yıllar öncesine ait fotoğraflarını paylaşan Bennu Yıldırımlar, yıllara meydan okuyan güzelliği ile 'Hiç değişmemişsin' şeklinde yorum alırken, 46 yaşındaki Hande Ataizi'nin değişimi herkesi şoke etti. İşte ünlülerin değişimleri...

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Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

PINAR ALTUĞ

Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

PINAR ALTUĞ

Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

AYDAN ŞENER

Bennu Yıldırımlar ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! Hande'nin gençliği sınıfta kaldı

AYDAN ŞENER

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