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Aleyna Tilki ayı polemiğinde ortalığı kızıştırmaya devam ediyor: Onlar zaten ünlü değildir...

Aleyna Tilki Instagram hesabından yaptığı yorumla başlattığı ayı polemiğinde ortalığı kızıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını"Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye duyurmuştu Tilki... Bu sözleri çok konuşulan Aleyna'ya rol için birçok sosyal medya kullanıcısı talip olmuştu. 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki ile bir AVM'de görüntülendi. Mağazaları tek tek dolaşan şarkıcı, "Çok çalışıyorum. Kendimi alışveriş yaparak ödüllendiriyorum" dedi. Tilki, ayı polemiği hakkında yaptığı yeni açıklamayla yepyeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu

20.02.2020 10:53 - Son Güncelleme: 20.02.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





