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Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısının restoranında saldırıya uğradı!

Vedat Milor son dakika haberini Twitter hesabından paylaştı! Adalar Belediye Başkanı CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısına ait restorantta ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'a fiziki müdahale uygulandı. Belediyenin çizdiği sınırların dışına çıkarak yol üzerine masa koyup insanların yürümelerini engelleyen Ada Keyf Restoran isimli mekanda şikayetini dile getiren Vedat Milor, fiziki şiddete maruz kaldı. Yaşadığı olayı Twitter hesabından duyuran Milor, "Beni denize doğru itti. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

30.07.2019 12:40 - Son Güncelleme: 30.07.2019 15:27
Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı: Boynum kırılabilirdi

Adalar Belediye Başkanı CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısına ait restorantta ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'a fiziki müdahale uygulandı. Yaşadıklarını kişisel Twitter hesabından paylaşan Vedat Milör, itildiğini ve denize düşmekten son anda kurtulduğunu söyledi. Vedat Milor şiddete maruz kaldığı o anları şu sözlerle ifade etti...

Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı: Boynum kırılabilirdi

Burgazada'da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada'da rıhtıma yakın restoranlar Belediye'nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı: Boynum kırılabilirdi

"SANA NE LAN FAZLA KONUŞMA!"

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran'ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan "sana ne lan, fazla konuşma" diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı: Boynum kırılabilirdi

"BOYNUM KIRILABİLİRDİ"

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı: Boynum kırılabilirdi

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı: Boynum kırılabilirdi

Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi.

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