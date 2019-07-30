Serenay Sarıkaya hakkındaki bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

Son dönemin parlayan yıldızlarından Serenay Sarıkaya'nın hakkındaki en ince detay bile merak ediliyor desek yeridir... Yaşından, sevgilisine, boyuna, annesine, kilosuna hatta nereli olduğuna kadar her bilgi merak edilen Serenay Sarıkaya öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından bolca söz ettiriyor. Fiziğiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan Serenay Sarıkaya, doğuştan avantajlı olanlardan. Uzun boyu ile pek kişiyi kıskandırıyor diyebiliriz. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin boyları...

30.07.2019 14:40 - Son Güncelleme: 30.07.2019 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





