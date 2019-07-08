Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi! Görenler şok oldu...

Hercai'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin, son dönemlerde yaptığı Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin, hem doğal güzelliği hem de sempatik tavırları ile küçük büyük herkesi kendisine hayran bıraktı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in eski hali merak konusu oldu. İşte 27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin'in değişimi...