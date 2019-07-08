Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi! Görenler şok oldu...
Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, oyunculuğu kadar güzellliğiyle de göz dolduran ünlüler arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile gönülleri kazanan 27 yaşındaki Ebru Şahin'in değişimini görenler şaşırdı. Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin'in değişimini görmeye hazır mısınız? İşte başta Hercai'nin sempatik yıldızı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
08.07.2019 11:59
- Son Güncelleme: 08.07.2019 12:16
Hercai'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin, son dönemlerde yaptığı Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin, hem doğal güzelliği hem de sempatik tavırları ile küçük büyük herkesi kendisine hayran bıraktı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in eski hali merak konusu oldu. İşte 27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin'in değişimi...
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