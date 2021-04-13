Son dakika: Gündeme bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi kim? Meğer Serenay ile Haldun Demirhisar...
Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatı son zamanlarda herkesin dikkatini yakından çekiyor... Hal böyle olunca da Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar ile ilgili dedikodular magazin gündemine bomba gibi düştü. Haberin kısa sürede yayılmasıyla beraber Sarıkaya ile Demirhisar ilişkisine ilişkin eleştiri yorumları da gecikmedi... Serenay Sarıkaya ise Haldun Demirhisar ile ilgili yaptığı açıklamayla herkesi ters köşe yaptı. Meğer Serenay ile Haldun Demirhisar...
13.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 13.04.2021 07:01