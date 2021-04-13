Son dakika: Gündeme bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi kim? Meğer Serenay ile Haldun Demirhisar...

Haberin kısa sürede yayılmasıyla beraber Sarıkaya ile Demirhisar ilişkisine ilişkin eleştiri yorumları da gecikmedi... Serenay Sarıkaya ise Haldun Demirhisar ile ilgili yaptığı açıklamayla herkesi ters köşe yaptı. Meğer Serenay ile Haldun Demirhisar...