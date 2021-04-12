Bugünkü
Takvim

Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...

Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümünde Fatih Terim sorusu ile kahkahaya boğulan şarkıcı Burak Kut, 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan isimlerinden. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla herkesin gönlünde yer edinen Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Sosyal medyada gündem olan Burak Kut'un kızını görenler çok şaşırıyor. İşte hafızalarda 90'lı yıllara ait halleriyle yer edinen ve neredeyse hiç değişmeyen şarkıcı Burak Kut'un kızı Aden Bucan ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

12.04.2021 17:57 - Son Güncelleme: 12.04.2021 18:20
Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...

Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! 90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümüyle yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. Yılbaşı özel programının konuklarında biri de ünlü şarkıcı Burak Kut'tu.

Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...

Neşeli anların eksik olmadığı yarışmada geceye Fatih Terim ile ilgili sorulan bu hem ekranları başındakileri hem de Burak Kut'u kahkahaya boğdu.

Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...

2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlenen ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin biricik kızları büyüdü.

Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...

İşte Burak Kut'un kızı Aden Bucan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...