Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusuyla kahkahaya boğulmuştu...
Burak Kut'un kızı Aden Bucan kocaman oldu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümünde Fatih Terim sorusu ile kahkahaya boğulan şarkıcı Burak Kut, 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan isimlerinden. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla herkesin gönlünde yer edinen Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Sosyal medyada gündem olan Burak Kut'un kızını görenler çok şaşırıyor. İşte hafızalarda 90'lı yıllara ait halleriyle yer edinen ve neredeyse hiç değişmeyen şarkıcı Burak Kut'un kızı Aden Bucan ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
12.04.2021 17:57
- Son Güncelleme: 12.04.2021 18:20