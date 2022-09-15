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Haberler Magazin SON DAKİKA: Gülşen'in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

SON DAKİKA: Gülşen'in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Gelişmelerin ardından Gülşen adli kontrol için bugün Levent Polis Merkezi'ne giderek imza verdi.

15.09.2022 15:57 - Son Güncelleme: 15.09.2022 15:57
SON DAKİKA: Gülşen’in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

Gülşen'in ev hapsi kaldırılmıştı... Ünlü şarkıcı karakola giderek imza verdi.

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SON DAKİKA: Gülşen’in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.

SON DAKİKA: Gülşen’in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

KARAKOLDA İMZA VERDİ

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti.

SON DAKİKA: Gülşen’in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

Gülşen, karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

SON DAKİKA: Gülşen’in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI

16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyor. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.

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