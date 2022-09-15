SON DAKİKA: Gülşen’in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

KARAKOLDA İMZA VERDİ

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti.