Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: "Tıpatıp aynısı"

Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.