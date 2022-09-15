Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: "Tıpatıp aynısı"
Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu, meğer aynı dizide rol almışlar. Abi - kardeşi görenler ayırt etmekte zorlanıyor... Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can sosyal medya gündeminde. Can Urgancıoğlu'nu görenler, "Abisinin tıpatıp aynısı" diyor.
"TIPATIP AYNISI"
Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar...
AŞK ADAMIN KARDEŞİ KENDİSİNİN AYNISI!
Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de tanıdık çıktı. Abisi ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Can Urgancıoğlu, meğer abisiyle aynı dizide rol almış! Abi - kardeşi görenler ayırt edemiyor...
Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.
40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı görenler ise abi - kardeşin benzerliklerine şaştı kaldı.