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Haberler Magazin Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: "Tıpatıp aynısı"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: "Tıpatıp aynısı"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu, meğer aynı dizide rol almışlar. Abi - kardeşi görenler ayırt etmekte zorlanıyor... Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can sosyal medya gündeminde. Can Urgancıoğlu'nu görenler, "Abisinin tıpatıp aynısı" diyor.

15.09.2022 17:01 - Son Güncelleme: 15.09.2022 17:07
Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: Tıpatıp aynısı

"TIPATIP AYNISI"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: Tıpatıp aynısı

"HANGİSİ KAAN?"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozu sosyal medya gündeminde.

Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: Tıpatıp aynısı

AŞK ADAMIN KARDEŞİ KENDİSİNİN AYNISI!

Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de tanıdık çıktı. Abisi ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Can Urgancıoğlu, meğer abisiyle aynı dizide rol almış! Abi - kardeşi görenler ayırt edemiyor...

Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: Tıpatıp aynısı

Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.

Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer aynı dizide rol almışlar: Tıpatıp aynısı

40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı görenler ise abi - kardeşin benzerliklerine şaştı kaldı.

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