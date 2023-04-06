SON DAKİKA: Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı! Eski eşi Mustafa Erdoğan çocuklarıyla hastaneye koştu! İşte son sağlık durumu...
Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan ve ardından müzik dünyasına adım atan Gülben Ergen, ortaya koyduğu işlerin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalan ve üç evladı olan Ergen, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Şarkıcının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Mustafa Erdoğan ise çocukları Atlas, Ares ve Güney'le birlikte soluğu eski eşinin yanında aldı. Öte yandan Gülben Ergen'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamada geldi. İşte detaylar...
06.04.2023 21:05 - Son Güncelleme: 06.04.2023 21:05
Şarkıcı Gülben Ergen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalan ve üç evladı olan Ergen, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.
Gülben Ergen'in yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gülben Ergen, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir de açıklama yaptı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ergen'i eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadığı görüldü.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Gülben Ergen, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum.