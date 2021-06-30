SON DAKİKA: Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehdit etmiş! Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı...

İstanbul Beyoğlu'nda gittikleri eğlence mekanında erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile birlikte olay çıkarınca gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı, polisleri Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayda darp ve bıçakla yaralanan 5'i polis memuru 9 kişi şikayetçi olduğu Çalıkoğlu ve Çınar ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi.

30.06.2021 13:59 - Son Güncelleme: 30.06.2021 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





