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Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin mesajı ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!'

Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin mesajı ifşa etti! Usta sanatçı Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu. Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasını kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken sosyal medyadan kendisine gelen mesajla çılgına döndü. Merhum sanatçı hakkında sosyal medyada yapılan çirkin mesajı ifşa eden Pelin Öztekin kendini bilmez kullanıcıya, 'Peki sen kimsin embesil!' şeklinde karşılık verdi.

30.06.2021 12:14 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:39
Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin yorumu ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!

"SEN KİMSİN EMBESİL!"

Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin mesajı ifşa etti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin yorumu ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, o dönem yaşananları, "Önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini duyduk. Sonra iyileştiği söylendi... Aslında durumu kötünün iyisiydi. Yaşadığı kalp durmasıydı. Ardından kalbin kasmasını sağlayan bir alet takıldı. Tıkalı olan damarına anjiyo yapıldı. O sırada tepki verdi ama sonrasında iyiye gitmek yerine kötüye gitmeye başladı. Ve kaybettik." şeklinde anlatmıştı.

Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin yorumu ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!

Babasının ölümü ile kahrolan ve bir süre bu duruma inanmak istemeyen oyuncu Pelin Öztekin, Twitter'dan kendisine gelen o mesajı ifşaladı.

Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin yorumu ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!

Sosyal medya provokatörünün "Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" mesajını ifşa eden Pelin Öztekin'in paylaşımını görenler şoke oldu.

Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin yorumu ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!

Merhum sanatçının ardından gelen bu çirkin mesaj büyük tepki çekti.