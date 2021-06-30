Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin mesajı ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!'

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, o dönem yaşananları, "Önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini duyduk. Sonra iyileştiği söylendi... Aslında durumu kötünün iyisiydi. Yaşadığı kalp durmasıydı. Ardından kalbin kasmasını sağlayan bir alet takıldı. Tıkalı olan damarına anjiyo yapıldı. O sırada tepki verdi ama sonrasında iyiye gitmek yerine kötüye gitmeye başladı. Ve kaybettik." şeklinde anlatmıştı.