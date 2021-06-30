Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin mesajı ifşa etti! 'Peki sen kimsin embesil!'
Pelin Öztekin hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin hakkında gelen çirkin mesajı ifşa etti! Usta sanatçı Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu. Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasını kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken sosyal medyadan kendisine gelen mesajla çılgına döndü. Merhum sanatçı hakkında sosyal medyada yapılan çirkin mesajı ifşa eden Pelin Öztekin kendini bilmez kullanıcıya, 'Peki sen kimsin embesil!' şeklinde karşılık verdi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, o dönem yaşananları, "Önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini duyduk. Sonra iyileştiği söylendi... Aslında durumu kötünün iyisiydi. Yaşadığı kalp durmasıydı. Ardından kalbin kasmasını sağlayan bir alet takıldı. Tıkalı olan damarına anjiyo yapıldı. O sırada tepki verdi ama sonrasında iyiye gitmek yerine kötüye gitmeye başladı. Ve kaybettik." şeklinde anlatmıştı.