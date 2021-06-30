Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mezuniyet elbisesiyle olay oldu gören dönüp bir daha baktı! 'Yaş kaç kıyafete bak'
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mezuniyet elbisesiyle olay oldu gören dönüp bir daha baktı! 'Yaş kaç kıyafete bak' yorumları havada uçuştu! Defne Samyeli'nin 16 yıllık evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu sosyal medya gündeminden düşmüyor. Paylaşımları ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Derin Talı liseden mezun oldu. Instagram'dan mezuniyet pozlarını paylaşan Derin Talu'ya yaşına yakışanı giymediği yönünde yorumlar yapıldı.
30.06.2021 14:53
- Son Güncelleme: 30.06.2021 15:00
'YAŞ KAÇ KIYAFETE BAK'
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mezuniyet elbisesiyle olay oldu! Beline kadar yırtmacı olan Derin'e sosyal medyada tepkiler gecikmedi!
Defne Samyeli küçük kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Mezuniyet günü çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu'nun fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.
Mezuniyet töreni için transparan bluz altına giydiği beline kadar yırtmaçlı etekle tepki çeken Derin Talu'ya, "Yaş kaç kıyafete bak" şeklinde yorumlar yapıldı.
DEFNE SAMYELİ'NİN KIZLARI
1995 yılında mimar Eren Talu ile nikah masasına oturan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı. Çiftin 24 yaşında Deren Talu adında bir kızları daha var!
Derin Talu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte başta Derin Talu olmak üzere sizler için derlediğmiz ünlülerin yaşları...