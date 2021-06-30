Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mezuniyet elbisesiyle olay oldu gören dönüp bir daha baktı! 'Yaş kaç kıyafete bak'

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mezuniyet elbisesiyle olay oldu gören dönüp bir daha baktı! 'Yaş kaç kıyafete bak' yorumları havada uçuştu! Defne Samyeli'nin 16 yıllık evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu sosyal medya gündeminden düşmüyor. Paylaşımları ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Derin Talı liseden mezun oldu. Instagram'dan mezuniyet pozlarını paylaşan Derin Talu'ya yaşına yakışanı giymediği yönünde yorumlar yapıldı.

30.06.2021 14:53 - Son Güncelleme: 30.06.2021 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





