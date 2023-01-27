SON DAKİKA: Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci "evlat edindik" demişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama: "Gerekli tüm tedbirler..."
Son dakika haberi... Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci "evlat edindik" demişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den tek kelimelik bir paylaşım geldi. Yaşananların Selin Ciğerci'den 'anne olduma açıklaması geldi. Bebeğin adı hatta yatak odası bile ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi. İşte Aile Bakanlığı'ndan gelen o açıklama...
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci "evlat edindik" demişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti.
İkili, ayrılık haberini yayınladıkları mesajlarla duyurdu. Ciğerci, "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek" dedi.
Çıra ise, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz" mesajını yayınladı.