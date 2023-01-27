Ece Erken yürekleri dağladı! “Tam 1 yıl oldu” deyip merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu andı! Seren Serengil’in sevgilisinden paylaşım geldi
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen yıl silahlı saldırı sonucu vefat etti. Eşinin acı haberiyle yıkılan Erken ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımlarla merhum eşini anan Erken, yürekleri dağladı. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma da "Abim" dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı. İşte Ece Erken ve Mustafa Tohma'nın yürek yakan o paylaşımları...
Ece Erken, Haziran 2021'de avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünyaevine girdi. Erken, geçen sene bugün ise eşinin acı haberiyle sarsıldı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Eşinin ardından yaptığı paylaşımlarla yürek dağlayan Erken, geçtiğimiz yıl reddi miras yaptığını duyurdu.
"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"
Ünlü sunucu ve oyuncu Erken, şunları söyledi: "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..."
Ece Erken, eşinin vefatının 40'ıncı gününde ise kaleme aldığı satılarla takipçilerini duygulandırdı.