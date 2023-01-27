Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş
Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş... Hülya Avşar'ın son çıkardığı şarkısının klibinde oynayan yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz, Türk tiyatrosunun efsane sanatçısı Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı. Tarık Ündüz'ün annesini de görenler şaştı kaldı. İşte Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz ve annesi...
27.01.2023 16:49 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:49
Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş...
Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan ve birçok dizide yer alan Tarık Ündüz'ün dede ve annesi usta isimler çıktı.
"KEŞKE DEDELER ÖLÜMSÜZ OLSA"
Oyuncu, Instagram hesabından 17 Şubat 2009 yılında vefat eden Gazanfer Özcan'ın doğum gününü kutladı. Ündüz, dedesiyle karesini paylaşıp, "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar yaşasa... İyi ki doğmuşsun canım dedem hakkın ödenemez" notunu düştü.