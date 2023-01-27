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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş... Hülya Avşar'ın son çıkardığı şarkısının klibinde oynayan yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz, Türk tiyatrosunun efsane sanatçısı Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı. Tarık Ündüz'ün annesini de görenler şaştı kaldı. İşte Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz ve annesi...

27.01.2023 16:49 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:49
Hülya Avşar’ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

Hülya Avşar'ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş...

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Hülya Avşar’ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan ve birçok dizide yer alan Tarık Ündüz'ün dede ve annesi usta isimler çıktı.

Hülya Avşar’ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

Yakışıklı oyuncunun usta sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu, oyuncu Fulya Özcan'ın da oğlu olduğunu öğrenildi.

Hülya Avşar’ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

"KEŞKE DEDELER ÖLÜMSÜZ OLSA"

Oyuncu, Instagram hesabından 17 Şubat 2009 yılında vefat eden Gazanfer Özcan'ın doğum gününü kutladı. Ündüz, dedesiyle karesini paylaşıp, "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar yaşasa... İyi ki doğmuşsun canım dedem hakkın ödenemez" notunu düştü.

Hülya Avşar’ın göğsüne sakız yapıştırdığı klibindeki Tarık Ündüz bakın kim çıktı! Meğer dedesi Gazanfer Özcan annesi ise çok ünlü bir oyuncuymuş

Ündüz, Avşar'ın klibinde yer almış ve beğeni toplamıştı.

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