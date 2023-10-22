SON DAKİKA: Engin Polat - Dilan Polat soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama! Rüşvetle Dubai’ye kaçtı iddialarının ardından...

MASAK tarafından haklarında rapor hazırlanan ve mal varlıklarına el konan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurtdışına kaçtığı iddiaları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İddianın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklandı. İşte detaylar...