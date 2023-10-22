8 yıl evli kaldılar! Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...

1975 yapımı Hababam Sınıfı filminde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri boyuncu Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Şen'in özellikle eski eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun 8 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Şener Şen'in Eşkıya, Ekmek Teknesi, Aile Reisi gibi dizilerde oynayan eski eşi...
Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.
Özellikle Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı Badi Ekrem karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.