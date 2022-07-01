Son dakika: Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! Böyle gelin görülmedi! Ebru Şahin beyazlar içinde büyüledi! İşte nikahtan ilk kareler...
Son dakika: Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Son günlerde düğün koşuşturmasında olan ünlü çiftten beklenen haber geldi. 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmaya hazırlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu akşam Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Farklı gelinliği ve tarzıyla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi. İşte Cedi Osman ile Ebru Şahin'in nikahından ilk görüntüler...
01.07.2022 19:50 - Son Güncelleme: 01.07.2022 20:03
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'dan müjdeli haber geldi.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, bu akşam Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturdu.
Nikahta şıklığıyla göz dolduran Ebru Şahin'in ve Cedi Osman'ın şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlendi.